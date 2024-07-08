Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:21, 8 июля 2024Силовые структуры

Россиянин поджег знакомого из-за его отказа уходить с посиделки домой

В Красноярском крае мужчина поджег знакомого из-за его отказа уходить домой
Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который поджег знакомого из-за его отказа уходить домой с посиделки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Дело завели по статье 105 УК РФ. В связи с полученными ожогами задержанный находится в больнице. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 6 июля 40-летний потерпевший пришел в гости к знакомому в квартиру в Ачинске. Мужчины решили вместе выпить. Позднее они поссорились из-за того, что гость не хотел уходить домой. Тогда хозяин квартиры взял бутылку с горючей жидкостью, облил знакомого и поджег его зажигалкой. Поняв, что сделал, поджигатель начал тушить пострадавшего, из-за чего пострадал сам. Потерпевшего госпитализировали, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее в Курске 38-летний местный житель облил ягодицы девятилетнего сына спиртом и поджег его из-за небольшой шалости ребенка.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ пресекла попытку угона на Украину Ту-22М3

      В Госдуме заявили о поражении Макрона

      Пожилые партнеры с разными темпераментами научились находить компромисс в постели

      Освободившийся из колонии экс-губернатор Белых вновь пришел в суд

      Боец ВСУ назвал власти Украины пропитыми дегенератами и обвинил их в потере территорий

      Российская школа закупит бронежилеты и подсумки для автомата Калашникова

      Премьер Индии прокомментировал предстоящую встречу с Путиным

      Раскрыта обещанная за угон Ту-22М3 на Украину сумма

      Россиянин поджег знакомого из-за его отказа уходить с посиделки домой

      Путин проведет встречу с премьером Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше