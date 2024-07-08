Россиянин поджег знакомого из-за его отказа уходить с посиделки домой

В Красноярском крае мужчина поджег знакомого из-за его отказа уходить домой

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летнего местного жителя, который поджег знакомого из-за его отказа уходить домой с посиделки. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России Юлия Арбузова.

Дело завели по статье 105 УК РФ. В связи с полученными ожогами задержанный находится в больнице. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, 6 июля 40-летний потерпевший пришел в гости к знакомому в квартиру в Ачинске. Мужчины решили вместе выпить. Позднее они поссорились из-за того, что гость не хотел уходить домой. Тогда хозяин квартиры взял бутылку с горючей жидкостью, облил знакомого и поджег его зажигалкой. Поняв, что сделал, поджигатель начал тушить пострадавшего, из-за чего пострадал сам. Потерпевшего госпитализировали, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее в Курске 38-летний местный житель облил ягодицы девятилетнего сына спиртом и поджег его из-за небольшой шалости ребенка.