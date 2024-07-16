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07:21, 16 июля 2024Россия

В России приставы арестовали счета лишившегося ноги в боях ветерана СВО

Приставы арестовали пенсионный счет ставшего инвалидом на СВО новосибирца

Фото: Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

В Новосибирске судебные приставы арестовали счета ветерана специальной военной операции (СВО). Об этом мужчина рассказал журналистам «АиФ».

Мужчина отправлялся в зону боевых действий дважды, он проходил службу и в Минобороны, и в рядах ЧВК «Вагнер». За боевые заслуги он был награжден орденом Мужества.

Во время нахождения россиянина на СВО у него образовалась задолженность по кредитам. Несмотря на участие новосибирца в боевых действиях, приставы арестовали его счета, в том числе и тот, на который мужчина получает социальные выплаты.

Ранее один из российских банков в десять раз увеличил платеж по ипотеке другому бойцу СВО. Это произошло из-за окончания кредитных каникул, которые мужчине предоставили после поступления на службу. В следующий месяц военнослужащий получил счет более чем на 251 тысячу рублей вместо 21 тысячи, составляющей ежемесячный платеж.

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      Алан Босиков
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