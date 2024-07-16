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14:03, 16 июля 2024Силовые структуры

В российском регионе арестовали мужчину за расправу над консьержем

В Кузбассе арестовали 38-летнего мужчину, зарезавшего консьержа

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Новокузнецке суд арестовал 38-летнего местного жителя, изрезавшего женщину-консьержа. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Россиянин будет находиться в СИЗО до 14 сентября.

По данным ведомства, 14 июля мужчина во дворе многоквартирного дома на улице Свердлова напал с ножом на консьержа. Он несколько раз ударил женщину в грудь. Медики не успели ее спасти. Подозреваемого задержали в этот же день. Выяснилось, что он был пьян.

Возбуждено дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.

Ранее в Ульяновсой области женщина набросилась с ножом на соседку во время обсуждения отпуска.

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      Екатерина Кашурникова
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