Еще в одном российском регионе временно ограничили потребление энергии

На Ставрополье временно ограничили потребление энергии на 140 мегават

Временное ограничение потребления энергии введено в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава российского региона Владимир Владимиров.

Потребление электричества ограничено на 140 мегаватт, на нескольких территориях уже произошли отключения абонентов. По прогнозам специалистов, ориентировочное время возобновления подачи электроэнергии — с 22:00 до 23:00 часов во вторник, 16 июля.

Ранее Минэнерго сообщило, что на юге России из-за повышенных нагрузок на энергосистему ввели временные ограничения, потребление энергии снизили на 1,5 гигаватта. На такой шаг ведомство пошло для того, чтобы сохранить устойчивость энергосистемы.

16 июля несколько миллионов россиян на юге страны остались без света. Причиной послужил сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции (АЭС), которая питает весь Южный федеральный округ.