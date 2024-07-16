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22:38, 16 июля 2024Мир

В США оценили кандидатуру Вэнса на пост вице-президента

Советник Ласивита: Вэнс привлечет сомневающийся электорат

Фото: Gaelen Morse / Reuters

Кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс привлечет на сторону Дональда Трампа сомневающийся электорат. Такое мнение высказал старший советник штаба экс-президента США Крис Ласивита, его слова приводит РИА Новости.

«Джей Ди отличный оратор, он прекрасно доносит свои мысли. Учитывая его молодость, думаю, в следующие месяцы мы увидим его везде», — оценил кандидата Ласивита.

Ранее стало известно, что бывший президент США Дональд Трамп выбрал Вэнса на должность вице-президента из-за наличия у него способностей к красноречию. По словам источников, Трамп также сделал этот выбор, потому что Вэнс молодой политик, который «молодо говорит».

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      Евгений Силаев
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