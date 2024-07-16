В США заявили о деградации Байдена

Экс-подполковник армии США Расмуссен: деградация Байдена очевидна

Поведение президента США Джо Байдена указывает на его очевидную деградацию. Об этом заявил политолог, подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен, передает газета «Известия».

«Посмотрите на то, как он был сенатором. Посмотрите на то, как он был вице-президентом. Посмотрите даже на то, что было четыре года назад. Налицо явная деградация», — заявил политолог, упомянув ситуации, когда американский лидер падал на лестнице и уходил со сцены с помощью своей команды.

Расмуссен сравнил Байдена с бывшим американским лидером, кандидатом на пост президента США Дональдом Трампом. По словам экс-подполковника, экс-президент может выступать без помощи телесуфлеров и четко отвечать на вопросы.

Политолог также обратил внимание на поведение Трампа во время покушения на него в ходе митинга. По его словам, после ранения политик «сохраняет самообладание, встает, показывает людям, что с ним все в порядке». Расмуссен отметил, что Трамп, будучи всего на три года младше Байдена, «гораздо более когнитивен, в нем гораздо больше жизни и он боец».

Ранее Расмуссен заявил, что экс-президент США в случае своего переизбрания намерен устроить чистку в рядах спецслужб.

