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12:40, 16 июля 2024Экономика

В Турции нашли способ охладить экономику

В Турции установят минимальный налог для бизнеса в 10 % для охлаждения экономики

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

Власти Турции собираются пересмотреть налоговую политику и установить минимальные ставки платежей для бизнеса. О найденном способе охладить экономику сообщает Financial Times (FT).

Правящая партия справедливости и развития (ПСР) президента Реджепа Тайипа Эрдогана намерена принять пакет документов, который расширит налоговую базу и поможет сдержать ускоряющуюся инфляцию путем ужесточения налогово-бюджетной политики. По словам источников, минимальную налоговую ставку, которая действует вне зависимости от льгот, установят в размере 10 процентов для большинства действующих компаний. Сейчас бизнес облагается налогом в 25 процентов, но многие при помощи льготных механизмов снижают объемы поступающих платежей.

Налоговые планы предоставят властям больше инструментов для аудита компаний и применения штрафных санкций к тем, кто уличен в нарушении законов. Также они помогут сократить растущую теневую экономику страны. В прошлом году правительство уже повысило НДС на ряд товаров и услуг и утроило сборы на бензин, среди мер, направленных на восстановление «рациональной» экономической политики. Новый налоговый пакет призван частично переложить бремя экономических реформ на компании и сократить дефицит федеральной казны, который возник из-за расходов, связанных с разрушительным землетрясением на юге страны в феврале прошлого года.

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Согласно расчетам FT, основанным на официальных данных, дефицит государственного бюджета в целом в прошлом году достиг 5,3 процента ВВП, рекордного уровня с 2009 года, что значительно выше среднего показателя в два процента с 2006 по 2022 год.

Турция столкнулась с многократным ускорением инфляции и обвалом национальной валюты в результате политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана по снижению и удержанию ставки на низком уровне. Он отказался от альтернативных взглядов на причину роста цен после президентских выборов в мае прошлого года. Новые финансовые власти республики по-прежнему не могут взять ситуацию под контроль по сей день.

В мае рост цен в Турции составил 75,45 процента, что стало максимальным показателем за полтора года. В месячном выражении инфляция составила 3,37 процента. Турецкая валюта на минимуме опустилась до уровня 33,06 лиры за доллар.

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