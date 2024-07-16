В Запорожской области пострадали объекты инфраструктуры

Глава Запорожской администрации Федоров сообщил о повреждении инфраструктуры

Объекты инфраструктуры на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) территории Запорожской области подверглись ударам. Об этом сообщает глава областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

По его словам, в регионе произошло более 415 взрывов в восьми населенных пунктах. Со всей Запорожской области поступило 12 сообщений о повреждении жилых домов и объектов инфраструктуры. Какие именно объекты подверглись ударам, не уточняется. Мирные жители не пострадали.

Ранее в подполье сообщили об уничтожении 12 пунктов дислокации ВСУ в Запорожской области. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, никто из мирных жителей не пострадал.