Верховная Рада Украины отменила переход с зимнего времени на летнее

На Украине поддержали проект об отмене перехода с зимнего времени на летнее

Верховная Рада Украины поддержала законопроект об отмене перехода с зимнего времени на летнее. Об этом написал в своем Telegram-канале украинский депутат Ярослав Железняк.

«Парламент принял законопроект об отмене перевода времени в Украине с зимнего на летнее в целом — 261 [голос] за», — написал парламентарий.

Он уточнил, что последнее воскресенье октября 2024 года станет последним днем перевода стрелок часов.

Ранее Железняк заявил, что на Украине пройдут серьезные кадровые изменения во власти. «Типа причина — саммит НАТО. На самом деле причина немного другая. И тут я всем советую вспомнить слова спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то что я писал, что есть ощущение, что это будет значительно больше, чем назначение пары министров», — написал он.