В Раде анонсировали кадровые изменения во власти

Депутат Рады Железняк: на Украине пройдут серьезные кадровые изменения во власти

На Украине пройдут серьезные кадровые изменения во власти. Их анонсировал депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Типа причина — саммит НАТО. На самом деле причина немного другая. И тут я всем советую вспомнить слова Спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то что я писал, что есть ощущение, что это будет значительно больше, чем назначение пары министров», — написал он.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что кабинет министров Украины в скором времени ожидают кадровые перестановки. Он подчеркнул, что украинский парламент однозначно рассмотрит изменения в составе украинского правительства.

Ранее Украинские СМИ сообщали, что новым главой правительства на Украине может стать первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Отмечается, что инициатива по смене премьера принадлежит президенту страны Владимиру Зеленскому и главе офиса президента Андрею Ермаку.