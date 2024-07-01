Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:40, 1 июля 2024Бывший СССР

В Раде анонсировали кадровые изменения во власти

Депутат Рады Железняк: на Украине пройдут серьезные кадровые изменения во власти

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

На Украине пройдут серьезные кадровые изменения во власти. Их анонсировал депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Типа причина — саммит НАТО. На самом деле причина немного другая. И тут я всем советую вспомнить слова Спикера о кадровых ротациях в правительстве. И то что я писал, что есть ощущение, что это будет значительно больше, чем назначение пары министров», — написал он.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил, что кабинет министров Украины в скором времени ожидают кадровые перестановки. Он подчеркнул, что украинский парламент однозначно рассмотрит изменения в составе украинского правительства.

Ранее Украинские СМИ сообщали, что новым главой правительства на Украине может стать первый вице-премьер, министр экономики Юлия Свириденко. Отмечается, что инициатива по смене премьера принадлежит президенту страны Владимиру Зеленскому и главе офиса президента Андрею Ермаку.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      На Западе заявили о применении первых F-16 на Украине. Как на это отреагировали в России?

      Черный от мошкары грузовик в российском регионе попал на видео

      50-летний россиянин признан виновным в совершенной 20 лет назад расправе над оперативником

      В Греции пилот истребителя катапультировался после посадки

      Зеленский оказался недоволен новым главкомом ВСУ

      Дети волонтеров из российского региона купили машину бойцам СВО

      Появились подробности о скандальной речи выпускницы российского колледжа

      Человек-собака нашел друга другой породы и попал на видео

      В сети восхитились внешностью 46-летней Любови Толкалиной в бикини

      Российские корабли вооружат «Панцирями» для борьбы с дронами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше