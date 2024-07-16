Вице-президент Трампа объяснил свою прошлую критику в его адрес

Кандидат на пост вице-президента Вэнс заявил, что поменял мнение о Трампе

Сенатор Джей-Ди Вэнс, выбранный бывшим президентом США Дональдом Трампом в качестве кандидата на пост вице-президента, заявил, что поменял мнение о бывшем американском лидере с тех пор, как критиковал его в 2016 году. Его слова передает Fox News.

«Я на самом деле думаю, что это хорошо: когда вы видите кого-то, в ком вы ошибались, вы должны признать свою ошибку и признать, что вы были неправы», — заявил сенатор.

Свою критику в адрес Трампа в прошлом Вэнс объяснил тем, что «купился на ложь и искажения в СМИ», освещавших деятельность бывшего президента. Кандидат в вице-президенты добавил, что Трамп изменил его мнение.

По словам Вэнса, американцы, которые скептически относились к экс-президенту во время выборов в 2016 году, также могли поменять свою позицию.

Вечером 15 июля Трамп сообщил, что выдвинул 39-летнего сенатора в вице-президенты.