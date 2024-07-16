Во Франции указали на деталь в словах Зеленского о мирном саммите с Россией

Филиппо: Зеленский не упомянул вывод российских войск, говоря о мирном саммите

Президент Украины Владимир Зеленский не упомянул вывод российских войск как необходимое условие проведения мирного саммита с Россией. На эту деталь в словах украинского лидера указал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети Х.

«Наконец-то! И это без упоминания предварительного вывода российских сил. Позволит ли НАТО это ему устроить?» — написал политик, комментируя новость о заявлении Зеленского.

Французский политик напомнил, члены альянса уже срывали переговоры Украины и России в 2022 году.

Ранее Филиппо усомнился в возможности проведения следующего саммита НАТО. По его словам, дела блока обстоят достаточно плохо, а следующего саммита НАТО может уже не быть.