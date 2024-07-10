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19:14, 10 июля 2024Мир

Во Франции усомнились в возможности проведения следующего саммита НАТО

Лидер «Патриотов» Филиппо: следующего саммита НАТО может уже и не быть
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Дела Североатлантического альянса, вероятно, обстоят достаточно плохо, а следующего саммита НАТО может уже не быть. Такое предположение высказал на своей странице в социальной сети X лидер французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«А что если за внешними проявлениями дела у НАТО идут гораздо хуже, чем было объявлено? Саммит в честь 75-летия проходит, но будет ли 80-й юбилейный или даже 76-й саммит? Это не точно», — написал он.

По его словам, шансы бывшего американского лидера Дональда Трампа на победу на президентских выборах в США растут, а он явно имеет «антинатовский» план.

Политик отметил, что на форуме Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) объявили, что вытесняют военное присутствие США из региона. «Остальной мир бунтует», — заключил он.

Ранее Филиппо выразил мнение, что руководство Евросоюза злится на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его мирную риторику.

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      Виктория Кондратьева
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