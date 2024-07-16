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16:45, 16 июля 2024Россия

Военные инструкторы обучили российских детей управлять дроном «Упырь»

В Челябинске военные инструкторы обучили детей управлять дроном «Упырь»

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В Челябинске военные инструкторы обучили детей управлять дроном «Упырь». Об этом сообщили в пресс-службе полпредства в Уральском федеральном округе, заявление приводит портал Ura.ru.

По сообщению чиновников, обучение управлению дронами проходит в рамках выставки трофейной техники. Оборудование, использованное во время мастер-классов идентично тому, на котором учатся военные.

«Военные инструкторы уже провели свыше десяти тысяч мастер-классов для желающих. (...) Поуправлять FPV-дроном хотят как дети, так и взрослые», — заявили в полпредстве.

Ранее сообщалось, что в Бурятии участники спецоперации вручили ученикам шестого класса школы № 31 Улан-Удэ флаг частной военной компании «Вагнер» с надписью: «Ничего личного, нам заплатили».

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      Марк Леонов
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