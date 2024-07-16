Бывший глава «Яндекса» вернулся к управлению его преемником в Европе

Сооснователь «Яндекса» Волож возглавил преемника нидерландской Yandex N.V.

Один из основателей «Яндекса» и бывший его руководитель Аркадий Волож возглавил нидерландскую Nebius Group — бывшую Yandex N.V., которая была головной структурой технологической корпорации до продажи российской части в 2024 году. Об этом говорится в пресс-релизе вновь

образованной компании.

В сообщении указывается общая сумма денежных средств, доступных Nebius Group, она составляет 2,5 миллиарда долларов. В компании пообещали после определения резервов для уплаты налогов и других потенциальных обязательств сохранить часть чистой выручки для финансирования роста, а также вернуть значительную часть акционерам.

Накануне, 15 июля, МКПАО «Яндекс» сообщила о закрытии сделки по покупке российского бизнеса Yandex N.V. и выходе европейской компании из состава акционеров. До 31 июля та должна прекратить использовать бренды «Яндекса».

Источники Bloomberg утверждают, что Nebius Group займется разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, облачных хранилищ, маркировки данных и EdTech проектов.

Волож покинул Yandex N.V. в 2022 году, после того как Евросоюз наложил на него санкции за роль компании в «продвижении российской пропаганды и дезинформации». В марте 2024 года бизнесмен смог добиться исключения из санкционного списка после прояснения своей позиции по поводу боевых действий на Украине.

Основным владельцем МКПАО «Яндекс», новой головной структурой компании, стал ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с нынешними менеджерами компании.