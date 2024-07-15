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17:07, 15 июля 2024Экономика

Волож вернется в европейский «Яндекс» и переименует его

Bloomberg: сооснователь «Яндекса» Волож возглавит нидерландский Yandex N.V.

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Сооснователь российской технологической компании «Яндекс» Аркадий Волож вернется к управлению нидерландской Yandex N.V. после того, как она окончательно закрыла сделку по продаже оставшегося в России бизнеса. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Также собеседники агентства рассказали, что бывшую головную структуру «Яндекса» переименуют в Nebius Group для разрыва последней связи с Россией. Ранее сообщалось, что структура займется разработкой технологий для самоуправляемых автомобилей, облачных хранилищ, маркировки данных и EdTech проектов.

Волож покинул Yandex N.V. в 2022 году, когда Евросоюз наложил на него санкции за роль компании в «продвижении российской пропаганды и дезинформации». В марте 2024 года ЕС исключил бизнесмена из санкционного списка после того, как он прояснил свою позицию по поводу боевых действий на Украине.

Новой головной структурой российского бизнеса «Яндекса» стала МКПАО «Яндекс», а основным владельцем — ЗПИФ «Консорциум.Первый» во главе с нынешними менеджерами компании.

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