Возлюбленная Роналду показала фигуру в кружевном бикини

Возлюбленная Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в кружевном бикини

Модель Джорджина Родригес поделилась снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду показала фигуру в розовом бикини с кружевными вставками оранжевого цвета. Вдобавок знаменитость, позировавшая на шезлонге, надела кепку люксовой марки Polo Ralph Lauren.

Известно, что Родригес отправилась в отпуск вместе со спортсменом и детьми.

В апреле прошлого года Джорджина Родригес продемонстрировала убранство яхты Криштиану Роналду за 575 миллионов рублей.