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01:01, 16 июля 2024Ценности

Возлюбленная Роналду показала фигуру в кружевном бикини

Возлюбленная Роналду Джорджина Родригес показала фигуру в кружевном бикини

Фото: @georginagio

Модель Джорджина Родригес поделилась снимками с отдыха. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

30-летняя возлюбленная португальского футболиста Криштиану Роналду показала фигуру в розовом бикини с кружевными вставками оранжевого цвета. Вдобавок знаменитость, позировавшая на шезлонге, надела кепку люксовой марки Polo Ralph Lauren.

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Известно, что Родригес отправилась в отпуск вместе со спортсменом и детьми.

В апреле прошлого года Джорджина Родригес продемонстрировала убранство яхты Криштиану Роналду за 575 миллионов рублей.

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      Карина Черных
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