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17:47, 16 июля 2024Ценности

Юбка-шорты вернулась в моду благодаря знаменитостям

NYP: юбка-шорты вернулась в моду благодаря актрисе Зендее

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Юбка-шорты, которая была особенно актуальна в 1990-х годах, вновь вернулась в моду у знаменитостей. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Основателем тренда называют актрису Зендею, исполнившую главную роль в фильме «Претенденты» о большом теннисе, который уже назвали главной картиной лета. Благодаря популярности фильма возникло новое модное течение — tennis core, которое предполагает наличие в гардеробе данной вещи.

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Помимо Зендеи, в юбке-шортах появлялась на публике и любимица зумеров, певица Тейлор Свифт. «Юбка-шорты стала такой популярной и из-за удобства. Сейчас покупатели тянутся к комфорту. Юбка-шорты — не только про красоту, но и про практичность», — подытожила историк моды Дейрдре Клементе.

Ранее в июле российский стилист раскрыл еще один модный тренд лета. По словам Алеко Надиряна, в текущем сезоне популярной стала эстетика спорт-шика.

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      Карина Черных
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