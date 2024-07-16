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09:11, 16 июля 2024Из жизни

Женщина напоила грудным молоком двух мужчин в баре

В США женщина напоила своим грудным молоком мужчин в баре

В США 29-летняя женщина, недавно родившая второго ребенка, напоила грудным молоком двух незнакомых мужчин в баре. Соответствующее видео она опубликовала на платформе TikTok.

Крис Уоллс появилась на вечеринке в костюме коровы с молокоотсосом. «Мое любимое животное — это я, оставившая детей дома, сцеживаю молоко в баре и кормлю им парней», — подписала она публикацию. Она отметила, что мужчины «сходят с ума», когда она так делает, и приходят за добавкой.

На видео один из посетителей бара, одетый в костюм заключенного, пьет молоко Уолсс два раза, причем второй раз уже из рюмки. Позже, по словам женщины, он признался, что мать кормила его грудью до семи лет. Мужчина предположил, что по этой причине ему так понравилось молоко Уоллс.

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Как пишет издание LadBible, Уоллс не первый раз устраивает подобное в барах. Женщина рассказала, что часто обменивает свое грудное молоко на бесплатные напитки. Как подчеркивает Уоллс, до сих пор она ни разу не сталкивалась с негативной реакцией на ее действия.

Ранее сообщалось, что блогер из Испании сняла на видео, как пьет грудное молоко своей подруги. «Это именно то, что мне нужно было вычеркнуть из списка вещей, которые я хотела попробовать в жизни», — прокомментировала она свой необычный шаг.

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      Юлия Юткина
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