Американский актер отменил тур из-за шутки о покушении на Трампа

Актер Джек Блэк отменил тур своей группы из-за шутки о покушении на Трампа

Американский актер и музыкант Джек Блэк отменил тур своей рок-группы Tenacious D из-за шутки ее участника Кайла Гэсса о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал CNN.

На концерте в Сиднее, состоявшемся в рамках тура 14 июля, Гэсс задул свечи на торте в честь дня рождения. Блэк попросил его загадать желание, на что музыкант ответил: «В следующий раз не промахнись мимо Трампа».

Австралийский сенатор Ральф Бабет назвал подобный юмор неприемлемым и призвал депортировать участников группы из Австралии. Гэсса и Блэка также раскритиковал австралийский радиоведущий Кайл Сандилендс.

Блэк заявил, что был «ошарашен» шуткой коллеги, и подчеркнул, что не поощряет насилие. Гэсс принес извинение в соцсетях. Tenacious D отменили оставшиеся концерты в Австралии, Новой Зеландии и США.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Кандидат в президенты США получил ранение в ухо. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события.