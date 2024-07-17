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19:21, 17 июля 2024Экономика

BMW рассказал о переговорах с ЕК о снижении пошлин на электромобили из Китая

BMW подтвердил переговоры с ЕК о снижении пошлин на ввоз электромобилей из КНР

Фото: Jan Woitas / Globallookpress.com

Немецкий автомобильный концерн BMW подтвердил переговоров с Европейской комиссией (ЕК) по поводу снижения пошлин на импорт электромобилей марки, произведенных в Китае. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала официальный представитель BMW Group Бритта Ульрих.

По ее словам, ЕК открыта к диалогу, однако на данный момент договориться о каких-либо уступках не удалось. «Я ожидаю окончательного заявления лишь в ближайшие недели», — отметила Ульрих.

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В КНР, в частности, выпускаются электромобили MINI (входит в концерн BMW). Согласно нынешней позиции Брюсселя, эти машины подпадают под предварительную ввозную пошлину в 37,6 процента, немецкая компания хочет снизить ее размер до 20,8 процента. Предварительные пошлины означают предоставление на данном этапе поставщиками банковских гарантий. Фактическую уплату пошлин компаниям необходимо будет произвести в случае принятия ЕС окончательного решения, которое ожидается осенью.

Эксперты подсчитали, что новые тарифы ЕС на импорт китайских электрокаров обойдутся Пекину почти в 4 миллиарда долларов. Действия Брюсселя вызвали решительный протест в Китае. После того как ЕС ввел пошлины, КНР примет все необходимые меры для того, чтобы отстоять свои права, заявила официальный представитель МИД республики Мао Нин.

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