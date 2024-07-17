Губернатору Подмосковья доложили о ходе ликвидации недостроенных и аварийных объектов

Воробьев: на месте ликвидированных объектов должны появляться парки и скверы

На еженедельном совещании с областным правительством и главами муниципалитетов губернатору Московской области Андрею Воробьеву доложили о ходе ликвидации самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории региона.

«В Московской области пять лет назад было десять с лишним тысяч заброшенных зданий, недостроев. По 65 процентов объектов совместно с главами муниципалитетов провели необходимые работы. Но пока есть на виду заброшенные, недостроенные здания, которые портят вид наших городов, мы должны не просто добиваться судебных решений, сносить эти, так сказать, недоразумения. Но также там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Андрей Воробьев.

В правительстве Подмосковья также сообщили, что с конца 2017 года ликвидировано более 6,7 тысячи объектов незавершенного строительства. На данный момент в работе остается еще порядка 3,6 тысячи, в том числе приоритетные — то есть находящиеся в центре городов и жилых кварталов.

Успешная практика по работе с недостроями в этом году отмечена в ряде муниципалитетов. В лидерах — городские округа Химки, Раменский, Ступино, Мытищи, Пушкинский.

«Наша задача на ближайшее время, на 2024-2025 годы, — максимальная ликвидация недостроев. Из почти 3700 объектов, которые у нас в работе, одна четверть — федеральные, региональные и муниципальные объекты, и три четверти, самый большой и объемный блок, — частные. Мы не только сносим, но и достраиваем, это тоже наш приоритет. За 2023 год из 1300 объектов были достроены и введены в эксплуатацию 731. Это больше половины. Благодаря этому появилось 1,2 миллиона квадратных метров площадей, в основном для малого бизнеса, почти десять тысяч новых рабочих мест, 71 гектар благоустроенных территорий», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Уточняется, что среди достроенных и введенных в эксплуатацию объектов — здание санатория «Истра» в селе Лучинское, многофункциональный зрелищный центр на Минском шоссе в Одинцовском округе, здание бывшего кинотеатра на улице Маяковского в Пушкино, где сегодня разместились торговые площади.

В Дзержинском снесли разрушенное здание, провели благоустройство и организовали для жителей парковку на улице Дзержинского. А в Орехово-Зуево на месте аварийных домов построили новую школу на 550 мест со спортивным стадионом и площадками для игровых видов спорта. Она примет учеников уже 1 сентября.

Во Фрязино на месте заброшенного здания налоговой скоро откроется центр протезирования и реабилитации.

Что касается планов, то до конца 2024-го работы по сносу, дострою или вовлечению в хозяйственный оборот будут завершены на 1,5 тысячи объектах. Из них 553 уже ликвидированы.

А в 2025 году достроят офисное здание в деревне Раздоры (городской округ Красногорск). Сейчас там идет устройство инженерных систем и монтаж остекления. В поселке Свердловский Лосино-Петровского округа восстановят дом культуры «Созвездие». Вернуть первоначальный облик зданию 1938 года постройки, которое пострадало в пожаре, планируется до конца следующего года. Также принято решение о дострое школы на 1100 мест в Королеве на улице Гагарина.

