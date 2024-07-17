Естественное вяление мамонта помогло российским ученым извлечь из его кожи хромосомы

Российские ученые смогли извлечь хромосомы из кожи найденного в Якутии мамонта

Российские ученые смогли извлечь древние остекленевшие хромосомы из кожи найденного в Якутии мамонта. Об этом сообщает портал «Наука в Сибири».

По информации издания, достижение ученых стало возможно благодаря условиям, в которых сохранилась туша животного — холодный и сухой климат Якутии запустил процесс естественного вяления плоти мамонта.

Как отмечают ученые, находка поможет им изменить «правила игры» при изучении древней фауны. «Знание формы хромосом организма дает возможность собрать всю последовательность ДНК. (...) Это позволяет получить информацию, которая была бы невозможна раньше», — приводит портал слова исследовательницы Ольги Дудченко.

Отмечается, что состояние, в котором сохранились хромосомы — хромостекло, напоминает состояние обычного стекла — жесткое, но не до конца упорядоченное. Такое состояние позволило хромосомам сохраниться в идеальной для изучения форме.

Ранее ученые Российской академии наук раскрыли происхождение Берелехского кладбища мамонтов в Сибири. Кладбище представляет собой скопление разрозненных костей, которые представляют как минимум 156 отдельных мамонтов.