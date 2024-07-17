Лавров назвал США соучастниками конфликта на Ближнем Востоке и Украине

Лавров: США стали соучастниками конфликта на Ближнем Востоке и Украине

США стали прямыми соучастником конфликта на Ближнем Востоке и Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на заседании в Совете Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос, прямая трансляция ведется на официальном сайте ООН.

«Осуществляя дипломатическое прикрытие действий Израиля, поставляя оружие и боеприпасы, Вашингтон — всем это понятно — стал прямым соучастником конфликта, так же как и в случае с ситуацией на Украине. Если эта поддержка прекратится, кровопролитие будет остановлено», — отметил он.

Однако, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, США либо не хотят, либо не могут этого сделать, поскольку для них главное — не спасение человеческих жизней, а маневры, которые позволят набрать побольше очков в ходе избирательной кампании.

Ранее Лавров выразил мнение, что беспрецедентный взрыв насилия на Ближнем Востоке стал следствием политики США в регионе. Министр подчеркнул, что американское правительство применяет право вето и блокирует призывы о немедленном прекращении огня.