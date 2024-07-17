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08:38, 17 июля 2024Россия

Мотоциклист без прав насмерть сбил 17-летнюю россиянку

В Башкирии мотоциклист насмерть сбил 17-летнюю девушку, также пострадал младенец

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Мотоциклист без прав насмерть сбил 17-летнюю девушку в селе Дарьино в Мелеузовском районе Башкирии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям российского издания, в результате ДТП также пострадал трехмесячный младенец. 16-летний подросток врезался в двоих пешеходов с грудничком.

Всех пострадавших забрала скорая помощь, в больнице девушку реанимировать не удалось. Республиканская прокуратура организовала проверку по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде подросток на Lada Vesta устроил аварию, отрываясь от полицейской погони. Школьник взял автомобиль у отца без спроса. Юноша не справился с управлением и врезался в две припаркованные машины. В отношении нарушителя составили административные протоколы за вождение без прав, невыполнение требования полицейского, проезд на запрещающий сигнал светофора.

Отцовскую машину отправили на штрафстоянку.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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