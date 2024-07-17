Объяснен выход украинской разведки на российского летчика с предложением угнать самолет

Аналитик Соин: вербовочное предложение по угону Ту-22М3 готовилось ГУР и СБУ

Политический аналитик, ветеран спецслужб Дмитрий Соин объяснил, как украинская разведка могла выйти на российского летчика и предложить ему угнать дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Своими предположениями на эту тему он поделился с «Царьградом».

По словам эксперта, существует специальная технология, в которой участвуют люди и боты. Они изучают информацию в интернете и других доступных источниках, анализируют ее, а затем, основываясь на этих данных, находят людей, которые могут быть целями для вербовки. Их начинают «прощупывать». Делают это вербовщики, аналитики и другие дополнительные специалисты.

Вербовочное предложение, отмечает Соин, тщательно подготавливается и санкционируется целым рядом руководителей. «Это уровень не меньше, не ниже уровня руководителя службы. То есть все эти акты, которые готовились в отношении России, санкционировались, скорее всего, на уровне как руководителя ГУР Минобороны Украины, так и на уровне руководителя СБУ. Минимум — на уровне замов по оперативной работе», — объяснил ветеран спецслужб.

8 июля ФСБ России сообщила, что пресекла попытку угона на Украину Ту-22М3. По информации ведомства, операция планировалась украинской разведкой при поддержке стран НАТО. Киевские спецслужбы планировали завербовать российского военного летчика, пообещав ему денежное вознаграждение и гражданство Италии, и склонить его к перелету и посадке ракетоносца на территории Украины.