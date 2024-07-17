В России прокомментировали обмен военнопленными с Украиной

Депутат Заварзин отметил важность обмена военнопленными РФ и Украины

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин отметил важность обмена военнопленными между Россией и Украиной. Так в разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал возвращение из украинского плена 95 российских военнослужащих.

«Важность в этом абсолютная. Это люди. Я хочу здесь большое спасибо сказать и [уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне] Москальковой, и нашим службам министерства обороны. За жизнь человеческую надо переживать», — сказал Заварзин.

Обмен всегда встречать надо положительно. Сам обмен — это процедура миротворческого плана. Я должен сказать, мы только приветствуем это Виктор Заварзин член комитета Госдумы по обороне

При этом депутат рассказал о разном отношении к военнопленным в Вооруженных силах России и Вооруженных силах Украины.

«Мы к пленным относимся согласно международной конвенции, а не как эти бандиты. И в ООН мы ставим этот вопрос ребром», — заключил он.

В результате переговорного процесса Москва вернула из украинского плена 95 российских военнослужащих. О возвращении военных в среду, 17 июля, сообщили в Министерстве обороны России. Уточнялось, что столько же пленных украинцев было передано Киеву. По сообщению военного ведомства, переговоры проходили при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов.

