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15:21, 17 июля 2024Экономика

Особняк рэпера Дрейка затопило

CBC: дом рэпера Дрейка в Торонто затопило из-за ливней

Фото: champagnepapi

Особняк рэпера Дрейка (настоящее имя — Обри Дрейк Грэм) в Торонто (Канада) затопило из-за мощного ливня, обрушившегося на город во вторник, 16 июля. Об этом сообщает CBC.

На опубликованных кадрах видно, что вода мощным потоком льется в дом через отверстие между полом и закрытой дверью. «Лучше бы это был эспрессо-мартини», — прокомментировал ситуацию сам рэпер.

Портал CTVnews также опубликовал кадры последствий ливня — затопленные улицы, автомобили, застрявшие в гигантских лужах, и люди, идущие почти по пояс в воде.

Ранее в дом Дрейка пытались прорваться неизвестные. Сначала кто-то ранил охранника, выстрелив из подъехавшей к зданию машины. Через два дня после нападения на территорию дома проник неизвестный, который подрался с охраной. Его задержала полиция.

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      Мария Черкасова
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