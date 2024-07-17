Полковника МВД России в отставке арестовали по делу банды киллеров из спецназа

В Москве суд арестовал отставного полковника МВД по делу киллеров из спецназа

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца полковника МВД России в отставке 60-летнего Владимира Новгородова, проходящего по уголовному делу банды киллеров из спецназа. Об этом сообщает «МК».

Ему вменяется пособничество — он хранил на даче арсенал преступной группировки.

6 декабря 2023 года сообщалось, что МВД, ФСБ и Следственный комитет России раскрыли деятельность банды, занимавшейся заказными преступлениями по всей стране в 1998-2023 годах. Ее лидерами были бывший военнослужащий Вооруженных сил (ВС) России и сотрудник спецназа СОБР Цeнтpaльнoго peгиoнaльнoго упpaвлeния пo бopьбe c opгaнизoвaннoй пpecтупнocтью (ЦPУБOП) МВД России.

В банде было около 20 человек — сотрудники органов внутренних дел (в том числе спецназа и ГИБДД), военнослужащие внутренних войск и ВС РФ, а также гражданские лица. Среди ее жертв советник министра путей сообщения России, консультант аппарата Госдумы, несколько криминальных авторитетов и владелец Красногвардейского рынка в Москве.