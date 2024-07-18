Арестованный полковник МВД России в отставке отказался признавать вину

Арестованный полковник МВД России по делу киллеров и спецназа Владимир Новгородов отказался призвать вину. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
По словам источника, во время обыскав частном доме Новгородова, расположенном в Тверской области, оперативники обнаружили и изъяли большой арсенал: оружие, взрывные устройства как заводского, так и самодельного производства и взрывчатку.
Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы арестовал на два месяца полковника МВД России в отставке 60-летнего Владимира Новгородова, проходящего по уголовному делу банды киллеров из спецназа. Ему вменяется пособничество — он хранил на даче арсенал преступной группировки.