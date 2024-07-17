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09:33, 17 июля 2024Мир

Посольство России заявило об изучении причастности Украины к крушению МН17

Посольство России: причастность Украины к крушению МН17 не была проанализирована

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Ответственность и причастность Украины к крушению «Боинга» MH17 в Донбассе в 2014 году не были должным образом проанализированы, а Нидерланды в ходе разбирательств занимаются «выгораживанием» киевских властей. Об этом заявило посольство России в Нидерландах на официальном сайте ведомства.

«Не поддается объяснению, почему за прошедшие десять лет так и не было задано ни одного вопроса Украине, которая отказалась предоставить данные радаров и записи переговоров наземных служб и не объяснила, куда исчезли работавшие в тот день украинские диспетчеры, которые могли бы рассказать обстоятельства случившегося», — сообщается в заявлении.

Также диппредставительство подчеркивает, что вопрос об ответственности Украины за незакрытие воздушного пространства над зоной боевых действий, где были развернуты украинские средства противовоздушной обороны (ПВО), «не был тщательно изучен».

Как отмечается в заявлении, «по сей день Нидерланды упорно избегают обсуждения этой темы».

17 июня МИД России заявил, что Москва прекращает свое участие в споре с Австралией и Нидерландами, связанном с крушением MH17. В заявлении внешнеполитического ведомства также подчеркивается «открытость России для соответствующей работы» по делу в рамках действующего международного права.

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      Дарья Устьянцева
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