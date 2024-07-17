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16:21, 17 июля 2024Мир

Премьер Японии впервые извинился перед жертвами стерилизации

Премьер Японии Кисида впервые принес официальные извинения жертвам стерилизации

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Премьер-министр Японии Фумио Кисида впервые официально извинился перед жертвами стерилизации, которая проводилась в стране в рамках действовавшего 48 лет закона о защите евгеники. Его слова передает NHK News.

«Я искренне извиняюсь за это от имени правительства. Подобные меры являются нарушением человеческого достоинства, чего не должно было произойти, это нарушение прав человека», — сказал политик.

Кисида указал на то, что закон не соответствовал конституции, и признал ответственность правительства за его исполнение. Он также сообщил о своем намерении рассмотреть новый механизм выплаты компенсаций широкому кругу лиц, включая тех, кто еще не подал иск.

Закон о защите евгеники, который действовал с 1948 по 1996 год, был призван «предотвратить рождение низшего потомства», позволял врачам стерилизовать людей с нарушениями умственного развития, психическими заболеваниями или наследственными расстройствами. Его признали противоречащим Конституции Японии, а государство обязали выплатить пострадавшим компенсации.

В 2019 году тогдашний японский премьер-министр Синдзо Абэ выступил с заявлением, в котором принес извинения тем, кто подвергся процедуре принудительной стерилизации, и добавил, что власти предпримут все усилия, чтобы общество покончило с дискриминацией в отношении инвалидов.

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      Виктория Кондратьева
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