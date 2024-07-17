Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:16, 17 июля 2024Россия

Россиян предупредили о наказании за оскорбления в домовых чатах

Депутат ГД Гаврилов: за оскорбления в домовых чатах может грозить штраф

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

За оскорбления соседей в домовых чатах жильцам может грозить штраф до трех тысяч рублей. О наказании россиян предупредил депутат, глава комитета Госдумы (ГД) по собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов в беседе с РИА Новости.

Он отметил, что за оскорбление предусмотрен штраф по статье 5.61 КоАП «Оскорбление». В свою очередь, за распространение порочащих сведений может грозить до трех лет лишения свободы, а за угрозы — до двух лет. Также публикация персональных данных соседа чревато штрафом в размере от двух до шести тысяч рублей.

«Помните, что общение онлайн в общедомовом или районном чате – не повод забывать о реальной ответственности за свои слова. Важно осознавать, что даже закрытый чат считается публичным пространством, и любое сообщение может быть представлено в суде», — подчеркнул Гаврилов.

Ранее стало известно, что жителя Мурманска оштрафовали за выложенную в соцсетях запись с видеорегистратора, на которой он оскорбительно высказался о женщине.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Дмитрий Медведев дал большое интервью. Он порассуждал о НАТО, судьбе Украины и обратился к экс-лидеру Pink Floyd

      Арбенина рассказала о своей наркотической зависимости

      Появились подробности эксплуатации разбившегося SSJ-100

      Япония выделит Украине миллиарды долларов из доходов от замороженных активов России

      Россиян предупредили о наказании за оскорбления в домовых чатах

      Российским школьникам разрешат пересдавать ЕГЭ и в следующих учебных годах

      В России предрекли проблемы с урожаем из-за аномальной жары

      В США назвали наихудшее решение НАТО

      Судьбу членства Украины в НАТО при Трампе раскрыли

      Cын Трампа сообщил об изменениях в отце после покушения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше