Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 17 и 18 июля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Стало известно, что в среду и четверг, 17 и 18 июля, в северо-западных, северо-восточных, местами в юго-западных, юго-восточных, центральных районах края и местами на черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим сотрудники ведомства рекомендовали жителям и гостям края соблюдать все меры безопасности. В частности, спасатели призвали граждан следить за окружающей обстановкой и оставаться в доме в случае необходимости.

4 июля штормовое предупреждение из-за риска пожаров было объявлено в Крыму. Особый противопожарный режим действует в регионе с 17 апреля.