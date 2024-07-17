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12:01, 17 июля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 17 и 18 июля
СюжетПожар в Крыму

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей туристическому региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

Стало известно, что в среду и четверг, 17 и 18 июля, в северо-западных, северо-восточных, местами в юго-западных, юго-восточных, центральных районах края и местами на черноморском побережье ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса.

В связи с этим сотрудники ведомства рекомендовали жителям и гостям края соблюдать все меры безопасности. В частности, спасатели призвали граждан следить за окружающей обстановкой и оставаться в доме в случае необходимости.

4 июля штормовое предупреждение из-за риска пожаров было объявлено в Крыму. Особый противопожарный режим действует в регионе с 17 апреля.

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      Марк Успенский
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