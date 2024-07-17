Россиянин нелегально перевозил людей из Турции в Грецию и попался

Россиянин организовал нелегальную перевозку людей из Турции в Грецию и попался

Гражданин России организовал нелегальную перевозку людей из Турции в Грецию и попался местным правоохранителям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение вице-президента Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом Ивана Мельникова главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Уточняется, что задержанного зовут Владимир Котельников. Сейчас он находится в СИЗО в Афинах. В обращении сказано, что «Котельников не планировал противоправных действий» и должен был предоставлять услуги по перевозке туристов, а не мигрантов, и работать в качестве члена экипажа яхты.

Ранее Финляндия захотела ввести жесткие меры, чтобы сдержать поток мигрантов из России в Европу. Власти страны рассматривают возможность привлечь тысячи солдат для охраны границы.

