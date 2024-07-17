Россиянин сделал пожертвования ВСУ и попал под дело ФСБ о госизмене

ФСБ возбудила против жителя Пензы дело о госизмене за пожертвования ВСУ

Следователь ФСБ возбудил уголовное дело о госизмене в отношении 22-летнего жителя Пензенской области, сделавшего пожертвования Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ведомства.

Мужчина, придерживающийся антироссийских взглядов, в феврале 2022 года со своего банковского счета перевел денежные средства в украинский банк. При этом он указал цель перевода как «благотворительное пожертвование ВСУ». За финансовую помощь иностранному государству, направленную против безопасности России, действия мужчины были квалифицированы по статье 275 УК РФ («Государственная измена»).

С задержанным проводятся следственные мероприятия, идет документирование дополнительных фактов его противоправной деятельности.

8 июля сообщалось, что в Якутии следователи завели уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который переводил деньги в криптовалюте ВСУ.