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07:27, 8 июля 2024Силовые структуры

Россиянин попал под статью о госизмене за перевод криптовалюты ВСУ

В Якутии следователи завели дело о госизмене за перевод криптовалюты ВСУ

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

В Якутии следователи завели уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя, который переводил деньги в криптовалюте Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 275 («Государственная измена») УК РФ. Он уже полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сейчас задержанный сотрудничает со следствием.

По версии следствия, обвиняемый в социальных сетях вступил в группу легиона «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России). В ней он получил инструкцию по переводу денег в криптокошелек запрещенного подразделения. Уточняется, что ВСУ используют данную организацию для борьбы против России.

Ранее в Новосибирской области суд приговорил к 20 годам лишения свободы Игоря Лушко за государственную измену. Мужчина был участником легиона «Свобода России».

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