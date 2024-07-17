В России отреагировали на полет самолета ВВС Британии над Харьковом

Депутат Чепа: вся разведка на Украине ведется специалистами западной техники

Вся разведывательная деятельность на Украине ведется специалистами западной техники, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на полет учебно-пилотажного самолета Grob Prefect T1 британских ВВС над территорией ДНР, Запорожской и Харьковской областей.

К сожалению, помимо того, что он был замечен, он должен был быть сбит Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Вся разведывательная деятельность, вся корректировка ракет и беспилотников осуществляется с помощью специалистов западных средств. Поэтому мы понимаем, чьими силами все это делается», — объяснил появление самолета ВВС Британии в зоне украинского конфликта Чепа.

Во вторник, 16 июля, в 18:26 по московскому времени Grob Prefect T1 появился в Кировоградской области. Около 23:00 он пролетел над Донецкой народной республикой и Запорожской областью. Позднее самолет был замечен над Сумской, Харьковской и Черниговской областями.

