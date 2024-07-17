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11:59, 17 июля 2024Мир

В России отреагировали на полет самолета ВВС Британии над Харьковом

Депутат Чепа: вся разведка на Украине ведется специалистами западной техники

Фото: Lphot sam seeley / UK MOD / Crown copyright

Вся разведывательная деятельность на Украине ведется специалистами западной техники, заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат отреагировал на полет учебно-пилотажного самолета Grob Prefect T1 британских ВВС над территорией ДНР, Запорожской и Харьковской областей.

К сожалению, помимо того, что он был замечен, он должен был быть сбит

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

«Вся разведывательная деятельность, вся корректировка ракет и беспилотников осуществляется с помощью специалистов западных средств. Поэтому мы понимаем, чьими силами все это делается», — объяснил появление самолета ВВС Британии в зоне украинского конфликта Чепа.

Во вторник, 16 июля, в 18:26 по московскому времени Grob Prefect T1 появился в Кировоградской области. Около 23:00 он пролетел над Донецкой народной республикой и Запорожской областью. Позднее самолет был замечен над Сумской, Харьковской и Черниговской областями.

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