Российским мужчинам назвали подходящие для появления в коротких плавках места

Стилист Александр Белов: короткие плавки уместно носить в бассейне и на пляже

Стилист Александр Белов назвал российским мужчинам подходящие для появления в коротких плавках места. Его комментарий публикует «Национальная служба новостей» (НСН).

Эксперт отметил, что короткие плавки предпочтительнее надевать в бассейне. Их можно носить на пляже, но лучшим вариантом в подобном случае окажутся плавательные шорты чуть выше колена. В то же время для прогулок по городу специалист посоветовал выбирать в жаркую погоду льняные брюки.

«Если вы хотите выглядеть хорошо, то надо понимать, что не все части тела и не везде стоит демонстрировать», — заявил собеседник издания.

В июне сообщалось, что короткие шорты неожиданно стали трендом у мужчин в 2024 году.