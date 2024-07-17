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16:42, 17 июля 2024Ценности

Российским мужчинам назвали подходящие для появления в коротких плавках места

Стилист Александр Белов: короткие плавки уместно носить в бассейне и на пляже

Фото: Jas Rolyn / Unsplash

Стилист Александр Белов назвал российским мужчинам подходящие для появления в коротких плавках места. Его комментарий публикует «Национальная служба новостей» (НСН).

Эксперт отметил, что короткие плавки предпочтительнее надевать в бассейне. Их можно носить на пляже, но лучшим вариантом в подобном случае окажутся плавательные шорты чуть выше колена. В то же время для прогулок по городу специалист посоветовал выбирать в жаркую погоду льняные брюки.

«Если вы хотите выглядеть хорошо, то надо понимать, что не все части тела и не везде стоит демонстрировать», — заявил собеседник издания.

В июне сообщалось, что короткие шорты неожиданно стали трендом у мужчин в 2024 году.

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      Алина Гостева
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