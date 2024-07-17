Суд ЕС сообщил о нарушениях Еврокомиссии при закупке вакцин

Суд ЕС: ЕК нарушила правила прозрачности при закупке вакцин от COVID-19

Еврокомиссия (ЕК) нарушила правила прозрачности при закупке вакцин от COVID-19. С таким постановлением выступил суд Европейского союза (ЕС), сообщило Reuters.

«Европейский суд второй инстанции постановил, что Еврокомиссия не предоставила общественности достаточного доступа к контрактам по закупке вакцин COVID-19 во время пандемии», — утверждается в сообщении.

Таким образом, суд ЕС поддержал иск против действий ЕК в отношении этих сделок.

В начале 2023 года началось расследование против председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен. Ее обвинили в коррупции в связи с тем, что она в частной переписке вела переговоры с главой фармацевтической компании Pfizer о закупке вакцин для ЕС, а затем удалила сообщения.

В апреле к расследованию дела приступили высшие европейские прокуроры.