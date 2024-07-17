Трамп назвал главную ошибку Байдена в отношении России и Китая

Трамп: Байден заставил Россию и Китай вступить в брак

Бывший американский лидер и кандидат на пост президента США Дональд Трамп назвал главную ошибку нынешнего главы государства Джо Байдена в отношении России и Китая. Интервью с ним публикует агентство Bloomberg.

По его словам, своими действиями текущая американская администрация «заставила» Москву, Пекин, Тегеран и Пхеньян вступить в своего рода союз, который Трамп сравнил с браком.

«Три с половиной года назад мы, знаете ли, допустили худшее, что произошло, потому что Байден — глупый человек. Он заставил Россию и Китай вступить в брак. Они поженились. Затем они приняли к себе маленького двоюродного брата — Иран, а затем они взяли к себе Северную Корею. Им больше никто не нужен», — заявил политик.

Ранее Трамп выступил против ограничительных мер в отношении России.