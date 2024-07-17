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13:28, 17 июля 2024Культура

В «Джентльменах удачи» нашли киноляп

В фильме «Джентльмены удачи» нашли киноляп с татуировками Доцента

Кадр: фильм «Джентльмены удачи»

В популярном советском фильме «Джентльмены удачи» нашли киноляп. Об этом сообщает РБК.

Зрители обратили внимание на татуировки персонажа Доцента, сыгранного народным артистом СССР Евгением Леоновым. В одной из сцен на руке артиста изображена смотрящая вниз лампочка. В последующих кадрах лампочка «светит» вверх, а затем и вовсе исчезает.

На съемках на тело Леонова наносили временные изображения, уточнил источник. Время от времени их дорисовывали, поэтому «татуировки» не всегда были идентичны.

«Джентльмены удачи» — советская кинокомедия, снятая в 1971 году режиссером Александром Серым. По сюжету, заведующий детским садом Евгений Трошкин притворяется уголовником-рецидивистом Александром «Доцентом» Белым с целью возвращения государству шлема Александра Македонского, представляющего историческую ценность.

Ранее фанаты обнаружили киноляп в популярном сериале «Дом Дракона».

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      Мария Рюрикова
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