В Госдуме предложили распространить меры для операторов связи на мессенджеры

Депутат Хинштейн: меры для операторов связи надо распространить на мессенджеры

Меры и требования для операторов связи необходимо распространить на мессенджеры. Такое мнение выразил глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

На данный момент ко второму чтению в нижней палате парламента готовится законопроект «О внесении изменений в ФЗ "О связи" и ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц».

В частности, документ предусматривает обязательное оповещение абонентов обо всех зарегистрированных на них номерах.

«Считаем правильным установить требования, аналогичные операторам связи, и для мессенджеров. Сегодня голосовые соединения через мессенджер — происходят едва ли не чаще, чем по сотовой связи. А значит, нужно, чтобы "правила игры" были для всех одинаковыми», — написал депутат.

Ранее в Госдуме разъяснили планы по блокировке WhatsApp. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев заявил, что блокировка мессенджера в России необязательна, власти будут стараться выдавить его.