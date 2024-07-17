В Кремле отреагировали на ограничения доступа в приграничную часть Белгородской области

Песков: ограничения доступа в часть Белгородской области связаны с атаками ВСУ

Ограничение доступа в приграничные населенные пункты Белгородской области связано с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, операция по созданию безопасной буферной зоны в Харьковской области будет продолжена до успешного завершения.

Накануне стало известно, что с 23 июля власти Белгородской области, регулярно обстреливаемой со стороны ВСУ, ограничат въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается крайне сложная оперативная ситуация.

Губернатор региона Гладков уточнил, что в Белгородском районе ограничат въезд в села Вергилевка, Щетиновка и хутор Валковский, в Борисовском — в село Богун-Городок, в Краснояружском — в села Демидовка, Поповка и Прилесье. В Грайворонском городском округе мера затронет село Безымено и поселок Горьковский, а в Шебекинском — поселки Красное, Ленинский и Первомайский, а также хутора Мухин и Панков.