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13:04, 17 июля 2024Россия

В Кремле отреагировали на ограничения доступа в приграничную часть Белгородской области

Песков: ограничения доступа в часть Белгородской области связаны с атаками ВСУ
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Ограничение доступа в приграничные населенные пункты Белгородской области связано с атаками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

По его словам, операция по созданию безопасной буферной зоны в Харьковской области будет продолжена до успешного завершения.

Накануне стало известно, что с 23 июля власти Белгородской области, регулярно обстреливаемой со стороны ВСУ, ограничат въезд в 14 населенных пунктов, в которых складывается крайне сложная оперативная ситуация.

Губернатор региона Гладков уточнил, что в Белгородском районе ограничат въезд в села Вергилевка, Щетиновка и хутор Валковский, в Борисовском — в село Богун-Городок, в Краснояружском — в села Демидовка, Поповка и Прилесье. В Грайворонском городском округе мера затронет село Безымено и поселок Горьковский, а в Шебекинском — поселки Красное, Ленинский и Первомайский, а также хутора Мухин и Панков.

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      Никита Абрамов
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