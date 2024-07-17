В Кремле ответили на слова президента Польши о войне НАТО с Россией

Песков: Кремль не разделяет прогнозы Дуды о войне с Западом после победы России

Кремль не разделяет прогнозы президента Польши Анджея Дуды о возможности войны с Западом после победы России на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, его слова передает РИА Новости.

«Нет, мы не разделяем такие прогнозы», — ответил официальный представитель Кремля на соответствующий вопрос.

17 июля польский лидер Дуда заявил, что победа Москвы в украинском конфликте может привести к началу ее войны с НАТО. По его словам, Североатлантический альянс уже ведет подготовку к потенциальному вооруженному конфликту с Россией.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова осудила заявление президента Польши Дуды о возможности непосредственного столкновения России с альянсом.