В Кремле рассказали об ответе Европы на мирную инициативу Орбана

Песков: военная помощь Европы Киеву является ответом на мирную инициативу Орбана

Намерение стран Европы оказывать Киеву военную помощь является ответом на мирную инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Сами европейцы пытаются изобличать Орбана, пытаются полностью дезавуировать вообще какие-либо его полномочия на этот счет и возобновляют решимость оказывать помощь Украине в военных делах. Наверное, это и есть ответ», — заявил официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос о реакции европейских лидеров на предложения Орбана по урегулированию украинского конфликта. Пресс-секретарь отметил, что российская сторона не получала от западных стран ответов на мирную инициативу венгерского лидера.

15 июля сообщалось, что Орбан направил лидерам европейских государств свои предложения по установлению мира на Украине после визитов в Киев, Москву и Вашингтон.