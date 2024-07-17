В России призвали ввести федеральное пособие для всех семей

Депутат МГД Стебенкова: должно быть федеральное пособие для всех семей

Всем российским семьям нужно выплачивать федеральное пособие. Ввести выплату призвала депутат Мосгордумы (МГД) Людмила Стебенкова, ее слова приводит «360».

По словам парламентария, поддержка в России нужна не только семьям в тяжелой жизненной ситуации — ее необходимо оказывать по самому факту образования семьи, таким образом в стране будет улучшаться демографическая ситуация.

«С каждым новым ребенком семья не должна беднеть, а должна становиться более благополучной. Поэтому если мы хотим, чтобы сегодня демографическая ситуация развивалась, то это пособие особенно важно», — заявила депутат.

Ранее сообщалось, что в России изменились правила расчета единого пособия на детей.