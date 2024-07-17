В России высказались об отмене санкций ЕС

Депутат Чепа допустил отмену санкций ЕС из-за экономической ситуации

Евросоюз неизбежно отменит санкции против России, страна будет этого добиваться, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Вместе с тем, он отметил, что для отмены потребуются специальные условия.

«Должны произойти политические изменения в этих странах. Мы видим, что экономическая ситуация уже меняется. И нашим контрагентам придется принимать решение под давлением внутренних и внешних сил, — считает политик. — Мы уже видим определенные сигналы к изменениям. В частности, на это указывают выборы в Европарламент, грядущие выборы в США. Многие проблемы внутри западных стран связаны с санкциями, и это влияет на решения народа».

Чепа также добавил, что говорить о сроках отмены санкций против России непросто: он напомнил, что некоторые ограничения накладывались еще на СССР, а затем переходили на Россию.

«Если вспомнить историю, были санкции, которые действовали с 1970-х годов, это были определенные ограничения на торговлю с СССР. Потом те же ограничения перешли на торговлю с Россией, — сказал депутат. — Дело в том, что все это влияет на конкуренцию, дает определенные выгоды бизнесу. Но рано или поздно санкции все равно отменят, все отрегулируется, мы этого добьемся».

Ранее комитет постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС) согласовал очередное продление на полгода экономических санкций против России, введенных в 2014 году. Санкции будут действовать до конца января 2025 года.