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13:15, 17 июля 2024Интернет и СМИ

В сети обнаружили собирающий данные погибших бойцов СВО фейковый сайт

Россиян предупредили о фейковом сайте, собирающем данные погибших бойцов СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Oğuzhan Akdoğan / Unsplash

На просторах интернета появился сайт, который собирает данные погибших бойцов специальной военной операции на Украине. Сам проект под названием «Бессмертный полк СВО» представлен как «патриотический проект» с историями военнослужащих. Однако, веб-страница оказалась фейковой.

Так, в частности, сайт, через который администраторы предлагают отправить данные о погибшем бойце СВО, расположен на серверах в Болгарии, хотя официальные российские проекты не станут размещаться в недружественных странах. Из контактов на этом сайте указан только адрес: город Донецк, улица Щорса, 62. По этому адресу находится УФСБ России по Донецкой народной республике, но на официальном сайте службы информации о подобных проектах нет.

Кроме того, эта веб-страница не открывается у пользователей из России, не исключено, что доступ к нему был заблокирован. К фейковому проекту также привязана группа во «ВКонтакте», которая насчитывает 14 тысяч подписчиков, большинство из которых заблокирована администрацией социальной сети за нарушение правил пользования.

Верифицировать администраторов паблика не представляется возможным: на их страницах нет контактных данных, фотографий (за исключением взятых в интернете), и другой информации, при помощи которой можно было установить личность.

В комментариях под постами пользователи «ВКонтакте» отмечают, что эта группа создана «для получения данных пропавших, чтобы затем шантажировать их близких».

В России существует единственный официальный проект «Бессмертный полк», который расположен по адресу www.moypolk.ru. Официальная группа во «ВКонтакте» подтверждена администрацией социальной сети.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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