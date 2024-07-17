В сети обнаружили собирающий данные погибших бойцов СВО фейковый сайт

На просторах интернета появился сайт, который собирает данные погибших бойцов специальной военной операции на Украине. Сам проект под названием «Бессмертный полк СВО» представлен как «патриотический проект» с историями военнослужащих. Однако, веб-страница оказалась фейковой.
Так, в частности, сайт, через который администраторы предлагают отправить данные о погибшем бойце СВО, расположен на серверах в Болгарии, хотя официальные российские проекты не станут размещаться в недружественных странах. Из контактов на этом сайте указан только адрес: город Донецк, улица Щорса, 62. По этому адресу находится УФСБ России по Донецкой народной республике, но на официальном сайте службы информации о подобных проектах нет.
Кроме того, эта веб-страница не открывается у пользователей из России, не исключено, что доступ к нему был заблокирован. К фейковому проекту также привязана группа во «ВКонтакте», которая насчитывает 14 тысяч подписчиков, большинство из которых заблокирована администрацией социальной сети за нарушение правил пользования.
Верифицировать администраторов паблика не представляется возможным: на их страницах нет контактных данных, фотографий (за исключением взятых в интернете), и другой информации, при помощи которой можно было установить личность.
В комментариях под постами пользователи «ВКонтакте» отмечают, что эта группа создана «для получения данных пропавших, чтобы затем шантажировать их близких».
В России существует единственный официальный проект «Бессмертный полк», который расположен по адресу www.moypolk.ru. Официальная группа во «ВКонтакте» подтверждена администрацией социальной сети.
Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».