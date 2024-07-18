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14:32, 18 июля 2024Бывший СССР

Азербайджан отклонил предложение Армении о встрече глав государств

МИД Армении: Баку отклонил предложение Еревана о встрече Пашиняна и Алиева

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

Баку отклонил предложение Еревана о встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана на саммите Европейского политического сообщества в Великобритании. Об этом сообщила пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян, передает РИА Новости.

Она отметила, что предложение Еревана остается в силе, подтвердив также инициативу Армении активизировать переговоры на высшем уровне и в течение месяца достичь подписания мирного соглашения.

Ранее глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявлял о важности скорейшего подписания мирного договора с азербайджанской стороной. До этого в Баку призывали Ереван изменить армянскую Конституцию, убрав из нее территориальные претензии к Азербайджану.

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